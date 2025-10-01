«دبي للسلة» يكتب التاريخ في ظهوره الأول بالدوري الأوروبي



في حدث تاريخي للرياضة في دبي، خطف فريق دبي لكرة السلة الأضواء في ظهوره الأول بالدوري الأوروبي، حين نجح في قلب التوقعات وتفوق على العملاق الصربي بارتيزان بلغراد بنتيجة 89 – 76 وسط حضور جماهيري لافت، لم يكن الفوز مجرد انتصار في مباراة افتتاحية، بل بدا بمثابة إعلان قوي عن دخول دبي بثقة إلى ساحة كرة السلة العالمية، حيث تمتزج الطموحات الكبيرة مع الأداء المميز الذي عكس روح الفريق وعزيمته في كتابة فصل جديد لرياضة الإمارات على الساحة الأوروبية.



ووصف خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الظهور الأول لفريق دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي بالتاريخي، وقال في تصريحات لـ«البيان»: «نفخر بالأداء المتميز والقوي لفريق دبي لكرة السلة في ظهوره الأول على الساحة الأوروبية، يوم تاريخي للرياضة في دبي».



وأضاف: «هذا الحضور الجماهيري اللافت، أمر نعتز به، وهي الخطوة الأولى التي نأمل من خلالها في تغيير القاعدة الجماهيرية في دبي، التي يعيش فيها حوالي 200 جنسية، يجسدها هذا الحضور الذي يعكس الشغف بالرياضة».



وأكد خلفان بلهول أن الهدف من تأسيس فريق كرة السلة، إطلاق كيان يحمل اسم دبي، وأن الخطوة الأولى أثبتت نجاحها من خلال التفاعل الجماهيري وأن الفريق المشرف يتطلع لتعزيز الاستثمار في المواهب الواعدة سواء من المواطنين أو المقيمين، كما أن فريق دبي لكرة السلة يعكس رؤية دبي الجديدة للرياضة، وهي خطوة سيتم تطبيقها في مختلف الرياضات.



وقدم فريق دبي لكرة السلة مستويات فنية عالية، حيث دخل المباراة بقوة، وقاد ديفيس بيرتانز الهجوم من مسافة بعيدة ليمنح فريقه تقدماً مبكراً بفارق ثماني نقاط (18:10). وبحلول نهاية الربع الأول، كان لاعبو دبي قد سيطروا تماماً على مجريات اللعب، متقدمين بفارق عشر نقاط عند الدقيقة 28:18.



في الربع الثاني، تباطأ إيقاع اللعب، لكن فريق دبي لكرة السلة تمكن من الحفاظ على هدوئه وحافظ على تقدمه عند الاستراحة بفارق 47:40، ومع ذلك، شهدت بداية الربع الثالث التحدي الأكبر في تلك الليلة، حيث عاد بارتيزان موزارت بيت بقوة بتسجيله 8 نقاط ليتقدم مؤقتاً عند النقطة 47:48.



كانت تلك هي اللحظة التي ارتقى فيها مفيوندو كابينجيلي نجم دبي المتألق إلى مستوى الحدث، بفضل سلسلة من الهجمات القوية، وبدعم قوي من دواين بيكون ودزانان موسى، استعاد فريق دبي لكرة السلة زمام الأمور وأنهى الربع الثالث بتقدم ساحق بنتيجة 68:56.



واصل الفريق زخمه في الفترة الأخيرة، حيث افتتح فريق دبي لكرة السلة الربع الرابع بتقدم 5:0، رافعاً الفارق إلى 73:56، وسرعان ما اتسع الفارق إلى 20 نقطة (78:58)، ما سمح لفريق دبي بالفوز بسهولة في الدقائق الأخيرة.