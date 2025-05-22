«ميسي الشطرنج» يشارك في «دولية الشارقة»

تشهد النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مشاركة الطفل المعجزة الأرجنتيني أورو فوستينو والملقب بـ«ميسي الشطرنج» والبالغ من العمر 12 سنة والذي صنّف أصغر لاعب في التاريخ تجاوز حاجز التصنيف 2300 نقطة، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي سجله الأوزبكي جواهر سينداروف بسبعة أشهر.

ويسعى «ميسي» لمواصلة نتائج المبهرة في البطولة حيث لم يخسر في أية مباراة حتى الآن ونجح في الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

وأبدى أورو سعادته بالمشاركة في البطولة للمرة الأولى، مؤكداً أنه يبحث عن إنجاز جديد وتحقيق لقب دولي، مشيراً إلى أن لقب ميسي يمثل له حافزاً كبيراً في البطولات ويسعد دائماً عندما يربط الجمهور بينه وبين ليونيل ميسي نجم الكرة الأرجنتينية.

وأضاف: «أتابع كرة القدم في الأرجنتين وأرى أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخها، ولكن ليس لدي الوقت للذهاب إلى الملاعب ومتابعة المباريات بسبب التدريبات المستمرة والدراسة».

وأوضح أنه سيتجه إلى إيطاليا في الأول من يونيو المقبل للعب مباراة ودية مع الهندي فيسواناثان أناند أصغر لاعب شطرنج حائز على لقب في العالم، على هامش معرض «طرق الشطرنج» والذي يضم 40 مجموعة شطرنج نادرة وأصلية من آسيا وأوروبا.

صدارة

من ناحية أخرى، تغيرت صدارة البطولة بعد الجولة الرابعة حيث يتقاسم الهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش، القمة برصيد 3.5 نقاط، فيما جاء في المركز الثالث 10 لاعبين برصيد 3 نقاط، فيما نجح سالم عبدالرحمن من تحقيق الفوز على الأوزبكي موخيدين مادامينوف ورفع رصيده إلى 2.5 نقطة.

حضر افتتاح الجولة الرابعة على الطاولة الأولى في البطولتين الأولى والثانية، شيخة علي النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فيما حرص الشيخ الدكتور خالد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة على متابعة مجريات البطولة، وحضر جانباً من المنافسات أحمد محمد المدفع رئيس لجنة البريدج باتحاد الشطرنج، فيما افتتح المهندس طلال الزعابي البطولة الثالثة تصنيف ما بين 1900 إلى 1400 نقطة.

وأعربت شيخة علي النقبي، عن سعادتها بالتواجد في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وافتتاح الجولة الرابعة من البطولة، مؤكدة أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية للمؤسسات الثقافية والرياضية في إمارة الشارقة، إلا أنها تزامنت مع الحدث العالمي الكبير الذي يضم نخبة من لاعبي ولاعبات الشطرنج في العالم، وهو ما يؤكد قدرة النادي على استضافة أكبر البطولات بفضل الكوادر التنظيمية والإدارية والخبرات المتراكمة، ونتمنى أن يكلل هذا بحصد المزيد من الميداليات وتحقيق الإنجازات للدولة.