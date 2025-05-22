سلمى المري.. «مطرقة ذهبية»

بين الكتب والمضمار، اختارت سلمى المري أن تخوض سباقاً من نوع مختلف، عنوانه الطموح، وميدانه رمي المطرقة.. فتاة إماراتية في عمر الزهور، لا تزال تنتمي لفئة الناشئات، لكنها قررت أن تسبق الزمن، وتخطّ اسمها في سجلات ألعاب القوى بأحرف من ذهب.

في أول مشاركة آسيوية لها، فجّرت سلمى مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما سجلت رقماً قياسياً إماراتياً جديداً بلغ 50.57 متراً في رمي المطرقة، لم يقتصر على فئتها السنية فقط، بل تجاوزته ليحطم رقم الدولة لفئة الشابات أيضاً، وقالت سلمى في تصريحات لـ«البيان»: «شعرت بسعادة كبيرة، لكن الأمر لم يكن مفاجئاً بالنسبة لي، لأنني هذا العام تمكنت من كسر الرقم القياسي لفئة الناشئات أكثر من مرة، الجديد في هذا الإنجاز أنه تحقق في أول مشاركة آسيوية لي، وتمكنت فيه من تجاوز رقم الشابات أيضاً، رغم أنني لا أزال ضمن فئة الناشئات، وهذا ما يجعلني فخورة أكثر بما حققته».

الإنجاز جاء بعد أشهر قليلة من فوزها بذهبية دورة الألعاب الخليجية في مسابقة رمي القرص، لتقرر بعدها دخول عالم المطرقة، متحدية الوقت وقواعد التخصص، وكشفت سلمى عن التحديات التي واجهتها، قائلة: «من أكبر التحديات كان التوفيق بين الدراسة والتدريبات، لكن التحدي الأهم جاء بعد فوزي بذهبية القرص، حيث بدأت ممارسة رمي المطرقة منذ ثلاثة أشهر فقط، ومع ذلك تمكنت من تحطيم أرقام الدولة للناشئات والشابات، وأصبحت قريبة جداً من رقم السيدات بفارق أقل من مترين، وهذا شكل دافعاً قوياً لي».

خطوة مهمة

سلمى تعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتها، وتراه دافعاً قوياً للاستمرار والتطور، وعن قيمته بالنسبة لها على المستوى الشخصي والرياضي، قالت: «يمثل لي بداية جديدة وطموحاً أكبر، هذا الإنجاز يدفعني لبذل المزيد من الجهد كي أواصل تمثيل الدولة آسيوياً ودولياً، كما أنه يحمل رسالة شكر وتقدير لكل من دعمني، وعلى رأسهم عائلتي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، ونادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة خالد راشد الزعابي. عمري التدريبي لا يتجاوز السنة، ومع ذلك وجدت دعماً كبيراً أشكرهم عليه من القلب».

وحول أهدافها المقبلة، أظهرت سلمى نضجاً استثنائياً في التفكير والتخطيط، قائلة: «أنا واقعية جداً في تحديد أهدافي، وأسعى لتحقيقها خطوة بخطوة، هذا العام أشارك في دورة الألعاب الآسيوية وبطولة العرب، وأرقام التصفيات تؤهلني للمنافسة بقوة.. أركز حالياً على تحسين رقمي، وهدفي الأكبر هو التأهل والمشاركة في بطولة العالم للشباب العام المقبل».

ما يميز سلمى المري ليس فقط إنجازاتها، بل قدرتها على التأثير الإيجابي في جيل كامل من الفتيات، وهو ما تعكسه رسالتها لهن، حيث قالت: «رسالتي لكل فتاة: الرياضة لا تقتصر على تعزيز اللياقة البدنية، بل هي طريق لبناء الثقة بالنفس، واكتشاف القدرات، وتحقيق الذات.. لا تخشي التحديات، وابدئي بخطوة واحدة فقط، فأنتِ قادرة على الوصول إلى ما لم تتوقعيه».

بهذا الحضور الهادئ والطموح الصاخب، تواصل سلمى المري رسم ملامح مستقبل جديد للرياضة النسائية الإماراتية، وتفتح الطريق أمام فتيات كثيرات ليؤمنّ بأن المطرقة قد تكون مفتاحاً للبطولات.