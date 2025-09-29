ختام ناجح لبطولة الثقة لسلة الكراسي المتحركة



شهد ختام منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي نظمها نادي الثقة للمعاقين، أجواء رياضية حماسية ومستوى فنياً راقياً، وسط حضور مميز لعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، يتقدمهم الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومحمد صالح آل علي، عضو مجلس اتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيس لجنة الحكام والقانون، إلى جانب عبدالله خليفة الشاعر السويدي، وعبدالغفور الرئيسي، أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ويعقوب عبيد غابش، عضو لجنة التحكيم. وتألق فريق نادي الثقة للمعاقين بتحقيقه المركز الأول، في إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها النادي في إعداد لاعبيه وصقل مهاراتهم، كما يؤكد مكانته الريادية في مجال رياضة أصحاب الهمم.



وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص نادي الثقة على توفير بيئة تنافسية مثالية لإعداد الفرق واللاعبين، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تطوير مستوى رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ودعم اللاعبين المواطنين لاكتساب الخبرة اللازمة، لخوض البطولات المحلية والدولية.

وأشاد الحضور بالمستوى الفني المتميز الذي أظهرته الفرق المشاركة، وما تميزت به البطولة من روح تنافسية عالية، تعكس تطور لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدولة.