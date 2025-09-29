ختام مهرجان «العودة إلى المدارس» لشطرنج العين



شهدت مدينة العين ختام بطولة «العودة للمدارس 2025» للشطرنج السريع، وسط أجواء مليئة بالتحدي وروح التنافس بين مختلف الفئات العمرية. توج بالمركز الأول غيث سعيد النعيمي، مواصلاً تألقه بعد فوزه ببطولة الإمارات 2025، فيما حل عامر محمد بشارة ثانياً، ومحمد سعيد الشامسي ثالثاً.



كما شهدت البطولة تتويج مجموعة من المواهب في الفئات الخاصة، أفضل لاعبة إماراتية: الشيخة عبدالله المريخي، أفضل لاعب إماراتي: سلطان الظاهري، أفضل لاعب تحت 14 سنة: أيهم سيد، أفضل لاعبة تحت 14 سنة: سارة سوزان، أفضل لاعب تحت 12 سنة: أحمد يونس، أفضل لاعبة تحت 12 سنة: ميرتيكا بركاش، أفضل لاعب إماراتي تحت 10 سنوات: حمدان عبيد الزعابي، أفضل لاعبة إماراتية تحت 10 سنوات: فايما ناصر الشامسي، أفضل لاعب إماراتي تحت 8 سنوات: راشد عبيد الزعابي، أفضل لاعبة إماراتية تحت 8 سنوات: مريم الكندي.



وقام سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين – أي سي أم جي، بتسليم الجوائز للفائزين، مؤكداً أن البطولة محطة مهمة لصقل المواهب الوطنية. كما أشاد المستشار يوسف سعيد الكويتي، الأمين المالي للنادي، بالبطولة، معتبراً أنها انطلاقة قوية للموسم الدراسي الجديد، وفرصة لإبراز الطاقات الشابة، مشدداً على أهمية الجمع بين التفوق العلمي والتميز الرياضي.