الهندي سيرين يتقدم المتنافسين في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

تستعد بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها سنوياً نادي دبي للشطرنج والثقافة، للاحتفال بيوبيلها الفضي تزامناً مع انطلاق نسختها الخامسة والعشرين 27 مايو الجاري بمشاركة 134 لاعباً من 34 دولة. ويتقدم الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، والملقب بـ«عبقري الشطرنج» قائمة المشاركين في البطولة، حيث حصل على لقب أستاذ دولي كبير في عمر الـ14 عاماً في 2018، ليصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ الشطرنج يفعل ذلك.

وإلى جانب سيرين يشارك الأرميني شانت سارسجيان، أحد أقوى اللاعبين الأوروبيين المعروفين بأسلوبهم الهجومي الصريح، واللاعبة المجرية جول زوكا، المصنفة الخامسة عالمياً في شطرنج السيدات، وهي تُشارك لأول مرة في البطولة وتُعد أبرز المرشحات لحصد لقب السيدات.

وانطلقت النسخة الأولى بطولة دبي في 1999 وباتت واحدة من أفضل بطولات الشطرنج ووجهة مفضلة لنجوم لعبة الأذكياء في العالم.

وأكد خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة أن البطولة تعكس التزام دبي بتطوير الفكر والمهارات العقلية ورعاية المواهب الشابة، وقال: بفضل دعم قيادتنا لنا وللشطرنج، نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إطلاق بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي بدأت بفكرة طموحة وأصبحت حدثاً دولياً ينتظره اللاعبون من مختلف القارات. هذه البطولة تمثل فخراً للرياضة الإماراتية ولإمارة دبي.

وأضاف: ما يميز هذه النسخة هو جودة المشاركة الدولية، ومستوى التنظيم الذي نحرص على تطويره عاماً بعد عام، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتعاون الشركاء والرعاة.

من جهته قال عثمان موسى، مدير البطولة، إن منافسات البطولة تقام على مستويين، الفئة «أ» والفئة «ب» وتعتمد على النظام السويسري من 9 جولات،، وتبلغ قيمة مجموع الجوائز 52000 دولار .

وقررت اللجنة المنظمة تعيين الحكم الدولي الإماراتي ماجد العبدولي رئيساً للجنة الحكام، يساعده طاقم تحكيم من الحكام الدوليين والحكام المحليين.