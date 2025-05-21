دبي تستضيف أكبر بطولة للجمباز في المنطقة 23 الجاري

حضور شرفي للبطلة الأولمبية فيكتوريا ليستونوفا

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل أكبر بطولة في رياضة الجمباز على مستوى المنطقة، تستضيفها دبي بداية من بعد غدٍ الجمعة 23 الجاري وحتى الأحد المقبل، وتقام بالتعاون بين المجلس وأكاديمية ستامينا 11، بمشاركة 750 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 أكاديمية متخصصة داخل الدولة، بالإضافة إلى مشاركة أندية من دول الكويت، وقطر، وكينيا، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا الحدث الرياضي المميز.

وتتقدم البطلة الأولمبية فيكتوريا ليستونوفا، الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وبطلة الألعاب الأوروبية ثلاث مرات، ضيوف شرف البطولة، إلى جانب مشاركة شرين الزيني، لاعبة الجمباز الفني المصرية، التي تأهلت للألعاب الأولمبية ثلاث مرات.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية، ودعم مختلف الرياضات، بما فيها رياضة الجمباز، التي تشهد إقبالاً متزايداً من الشباب والناشئين في السنوات الأخيرة، ويحرص المجلس على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن تنظيم هذه البطولة يسهم في دعم التنوع في الرياضات، وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة، التي تستضيفها دبي على مدار العالم، إلى جانب استثمار طاقات وجهود الأندية والأكاديميات المتخصصة في رياضة الجمباز، وتوفير المنصة اللازمة لهم،للتنافس في أجواء محفزة وإبراز العمل، الذي يقومون به للمساهمة في نشر ممارسة لعبة الجمباز الفني بشكل خاص والرياضة والنشاط البدني بشكل عام، وجعل المجتمع أكثر حيوية ونشاطاً.

ترويج

من جهتها أوضحت فرح شاور، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ستامينا 11 أن الحدث يسهم في الترويج لرياضة الجمباز ونشر ثقافة ممارستها في الإمارات، وقالت: «نفخر باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يجمع نخبة من المواهب الشابة في رياضة الجمباز، ونتطلع إلى تقديم بطولة استثنائية تليق بمكانة دبي وجهة رياضية عالمية. ونثمن الدعم الكبير، الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي لإنجاح هذه البطولة، وتحقيق أهدافها في نشر ثقافة رياضة الجمباز وتطويرها في المنطقة».

وتنطلق فعاليات البطولة في مركز ستامينا 11 بمدينة دبي للاستوديوهات بعد غد، بعرض افتتاحي مميز في الساعة الثالثة مساء، تقدم خلاله فيكتوريا ليستونوفا عرضاً استعراضياً، بالإضافة إلى عرض مميز تقدمه شرين الزيني، وعرض ترحيبي يقدمه الأطفال الرياضيون الصغار، وتبدأ بعد ذلك منافسات المستوى الثاني من الساعة 3:30 مساء وحتى 10:00 مساء.

وتستكمل المنافسات السبت المقبل، حيث تقام منافسات المستويين الأول والثالث من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 8:00 مساء، فيما تختتم البطولة يوم الأحد 25 مايو بمنافسات المستويات العليا (الرابع والخامس والسادس) من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 مساء.

وتتميز البطولة بتنوع الفئات العمرية للمشاركين، حيث تضم لاعبين ولاعبات، تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، مما يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المراحل العمرية وصقل مهاراتهم في هذه الرياضة، التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات والمنطقة.

وتحظى البطولة برعاية عدد من الشركات البارزة، من بينها جودكس ونورال وعيادة أبولونيا، مما يعكس الثقة الكبيرة في مستوى التنظيم والمشاركة المتميزة في هذا الحدث الرياضي.