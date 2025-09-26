موعد مع التاريخ... دبي للسلة يفتتح حقبته الأوروبية بمواجهة بارتيزان



يدشن نادي دبي لكرة السلة موسمه الأول في دوري اليوروليغ الأوروبي لكرة السلة، بمواجهة قوية يلتقي فيها مع نادي بارتيزان الصربي في صالة «كوكا كولا أرينا» الثلاثاء المقبل.



وتعد المباراة الافتتاحية حدثاً تاريخياً لكرة السلة في دبي، ويعزز من مكانة نادي دبي لكرة السلة على خريطة الرياضة العالمية، حيث يعتبر الدوري الأوروبي من أقوى البطولات على مستوى العالم ويجمع نخبة الأندية مثل ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، وفنربخشه.



ويبدأ حفل الافتتاح عند الساعة 7:45 مساءً، تليه صافرة انطلاق المباراة عند 8:00 مساءً، حيث سيشهد الجمهور لحظة تاريخية تجمع بين نخبة نجوم أوروبا وأول نادٍ رياضي محترف يمثل مدينة دبي على أرضها.



ومن المقرر أن تستضيف صالة كوكا كولا أرينا جميع مباريات الفريق على أرضه طوال الموسم الجديد وحتى العام المقبل، حيث تظهر أقوى الفرق العالمية وأشهر نجوم اللعبة من قلب دبي ولأول مرة في تاريخ البطولة.