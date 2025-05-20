سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة بفوز «هجن الرئاسة»



تقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز «هجن الرئاسة» بالسيف الخامس هذا الموسم، بعد تتويجها بسيف صاحب السمو رئيس الدولة في ختام مهرجان سباقات الهجن السنوي «ختامي الوثبة 2025»، الذي أقيم في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيداً بدعمه اللامحدود لرياضة الهجن، ومبادراته النوعية التي أسهمت في تطورها وازدهارها، ومتابعته المستمرة لبرامج الاتحاد وحرصه على الحضور والمشاركة الفاعلة في المهرجان.

ووجه التهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على هذا الإنجاز البارز.

وأكد معاليه أن فوز «هجن الرئاسة» بأغلى السيوف يعد مسك ختام موسم استثنائي حافظت خلاله على الصدارة في مختلف المحطات الكبرى، بفضل التوجيهات السديدة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلها الملاك والمضمرون، مهنئاً جميع الملاك وأصحاب الشعارات وفرق العمل على ما تحقق من نجاحات خلال الموسم.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بما شهده مهرجان «ختامي الوثبة 2025» من تنظيم رفيع المستوى ومشاركة خليجية واسعة، مؤكداً أن الحدث جسد مكانة الإمارات في صون تراثها، ومثّل مناسبة وطنية ورياضية واجتماعية جامعة تجسد رؤية الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية، لا سيما في عام المجتمع.

كما أشاد بالدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم رياضة الهجن، وصون موروثها المتجذر في ثقافة المجتمع الإماراتي، وأشاد كذلك بدور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الإشراف والتوجيه، وحرصه على تعزيز هذا الموروث لدى الأجيال الصاعدة.

وثمّن معاليه جهود اللجنة المنظمة وفرق العمل من مختلف الجهات، مؤكداً أن روح الفريق الواحد كانت حاضرة بقوة في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي امتد أثره إلى ما هو أبعد من ميادين السباقات، ليشمل تعزيز الترابط الاجتماعي، وتبادل الخبرات، وتكريس العلاقات الأخوية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن «ختامي الوثبة 2025» شكّل ملحمة وطنية تجسدت فيها القيم الإماراتية الأصيلة، وحملت في طياتها رسالة وفاء لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع لبنة هذا النهج المبارك، الذي تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخه ودعمه جيلاً بعد جيل.