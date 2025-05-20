«دولية الشارقة للشطرنج» تهدي ماميدوف لقب أستاذ دولي كبير



نجح الكازاخستاني إدجار ماميدوف في الحصول على لقب «أستاذ دولي كبير» خلال منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة حصول لاعب على هذا اللقب بعدما حقق إدجار «النورم» الأخير بعد الجولة الثالثة.

وافتتح ماميدوف مشواره بفوز ثمين في الجولة الأولى على الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني إيهور سامونينكوف، وتعادل في الجولة الثانية أمام الأمريكي صموئيل سيفيان، ورغم خسارته أمام المجري أدم كوزاك إلا أنه حصل على لقب أستاذ دولي كبير.

من ناحية أخرى، تغيرت صدارة البطولة بعد الجولة الثالثة حيث دخل 9 لاعبين في صراع المقدمة برصيد 2.5 نقطة، بعد الجولة الثالثة من المنافسات، وهم الهندي فيساخ والصربي ألكسندر إندجيتش، واليوناني نيكولاس ثيودورو، والصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري والمجري أدم كوزاك، والبيلاروسي ميخائيل نكيتينكو والأوزبكي أورتيك نيجماتوف، والروسي إيفان زيمليانسكي، فيما تساوى 23 لاعباً برصيد نقطتين.

وشهدت الطاولة الأولى تعادل الهندي فيساخ والصربي ألكسندر، وهو ما تكرر على الطاولة الثانية بين الصيني داي تشانجرين والإيراني بارهام مقصودلو، وكان الفوز الأول على الطاولة الثالثة بعدما حسم الجولة الهولندي جيري لمصلحته أمام الهندي برانوف أناند، وعلى الطاولة الخامسة تعادل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الصينية تشو جينر، وشهد الجولة التعادل في 20 مباراة.

افتتاح

حضر الافتتاح على الطاولة الأولى، هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وفيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، وعبد الله مراد المازمي، مدير البطولة، فيما افتتحت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وفيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام البطولة الثالثة تصنيف ما بين 1900 إلى 1400 نقطة.

وأعرب هشام علي الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، عن سعادته بهذا التجمع الكبير من اللاعبين واللاعبات تحت مظلة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، موجهاً الشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس النادي، على دعوة الحضور، مؤكداً أن البطولة لها سمعة عالمية كبيرة ويكفي عدد اللاعبين المشاركين من حملة الألقاب الدولية.

وأضاف أن مثل هذه البطولات يكون لها مردود إيجابي على تطوير مستويات اللاعبين المواطنين وزيادة الاحتكاك بمدارس مختلفة وزيادة التصنيف الدولي، وشطرنج الإمارات حالياً يتمتع بأجواء رائعة من خلال استضافة عدد من البطولات منها بطولة آسيا وبطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج وبطولة دبي المفتوحة التي ستقام بعد هذه البطولة.

وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة: «سعداء بدعم ورعاية البطولة، ودائماً نتواجد في المحافل الثقافية والرياضية في إمارة الشارقة، ودائماً ما يكون لنا دور في مثل هذه الأحداث، التي تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم في أكبر ناد للشطرنج في العالم، وهو ما يسعدنا أن نكون جزءاً من نجاح هذه البطولة، وتأكيداً على دورنا تجاه المجتمع».