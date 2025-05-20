قمة «GameExpo دبي» تستقطب 1400 خبير من 70 دولة



استقطبت قمة «GameExpo دبي»، التي أُقيمت ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، أكثر من 1400 خبير ومختص في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية من 70 دولة، لمناقشة الفرص المتنامية التي يقدمها هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونُظمت القمة يومي 7 و8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، بدعم من «بوكيت جيمر كونكتس» وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشهدت مشاركة واسعة من صناع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 1700 شخص.

وشهدت القمة تنظيم أكثر من 2000 اجتماع عمل من خلال منصة «MeetToMatch»، إضافة إلى جلسات نقاشية شارك فيها أكثر من 75 متحدثاً، من بينهم مسؤولون حكوميون وخبراء عالميون في قطاع الألعاب، تناولوا موضوعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات Web3، واستراتيجيات النمو وجذب المستخدمين.

كما تضمنت القمة فعالية «PitchPlay» التي أُقيمت بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، وقدّمت منصة للشركات الناشئة لاستعراض مشاريعها أمام مستثمرين دوليين، حيث فاز استوديو «Filiokus» بجائزة قدرها 55 ألف درهم. وشهدت القمة أيضاً عودة مسابقة «The Very Big Indie Pitch» التي أظهرت تنوعاً في إبداعات المطورين المستقلين.

وأكدت منى الفلاسي، مديرة استراتيجيات الألعاب والرياضات الرقمية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن القمة أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة الألعاب، ودعمت أهداف برنامج «دبي للألعاب الإلكترونية 2033» من خلال جذب الاستثمارات وتمكين المواهب الناشئة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.