«تحدي الحفية الجبلي» في كلباء نوفمبر المقبل



ينظم مجلس الشارقة الرياضي «تحدي الحفية الجبلي» في مدينة كلباء، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، كأول فعالية من نوعها في دولة الإمارات تستمر 24 ساعة، وتهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية من خلال رياضات الجري والمشي الجبلي «هايكينج» في بيئة طبيعية فريدة.





يعد التحدي فعالية مفتوحة للهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية، ويتضمن سباقات متنوعة تقام في قلب الطبيعة الجبلية الخلابة بمنطقة الحفية، ويستعرض من خلالها المشاركون مهارات التحمل والقوة والسرعة، مروراً بمسارات عدة تنتهي جميعها عند بحيرة الحفية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مقره الرئيسي بحضور ممثلي الاتحادات والأندية والجهات الراعية والداعمة، من بينهم سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وبخيت القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وسلطان العبيدلي، المختص برسم المسارات الجبلية، إلى جانب ممثلي شركتي «بيكس» و«القدرة» المنفذتين للسباق، والشركات المنظمة للسباق.



تنطلق السباقات من بحيرة الحفية، مستهدفة فئات عمرية تبدأ من 10 سنوات فما فوق، بمشاركة لا تقل عن 700 متسابق من الجنسين.



وتقام فعاليات اليوم الأول، لمسافات 2.5 كلم، و4 كلم، و9 كلم، بينما يخصص اليوم الثاني لسباق التحمل «Last One Standing»، والذي يمتد لمسافات تبدأ من 6 ساعات وتصل حتى 12 و24 ساعة.





وتم رصد جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المواطنين، والرجال، والسيدات، والفئة المفتوحة، وسيمنح جميع المشاركين ميداليات تذكارية.