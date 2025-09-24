الرياضات الإلكترونية يشارك في بطولة الدوري العربي بالأردن



غادرت بعثة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في بطولة الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، والتي ينظمها الاتحاد العربي بمشاركة المنتخبات العربية الشقيقة.



ويترأس البعثة سعيد علي الطاهر، فيما يضم الجهاز الإداري كلاً من مريم الشامسي وسليمان النقبي. ويشارك المنتخب بثلاثة لاعبين هم: سلطان راشد وعلياء الشامسي في لعبة Tekken 8، وسعيد اليماحي في لعبة كرة القدم الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، قال سعيد علي الطاهر رئيس البعثة : «إن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة الدوري العربي للرياضات الإلكترونية تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور الدولة في البطولات الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرصة للاعبينا للاحتكاك بخبرات متنوعة واكتساب مهارات جديدة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم وتحقيق إنجازات مشرفة باسم الوطن».



وتجسد هذه المشاركة حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على دعم وتمكين اللاعبين المواطنين، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة في قطاع الرياضات الإلكترونية على المستويين العربي والدولي، بما يعكس رؤية ودعم القيادة الرشيدة لمسيرة الشباب والرياضة في الإمارات.