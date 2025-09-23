مهرجان «البيت متوحد» للهجن ينطلق في الوثبة الخميس



يستضيف ميدان الوثبة في أبوظبي، بعد غد الخميس مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن، بإقامة 20 شوطاً لفئة الحقايق. ينظم المهرجان اتحاد سباقات الهجن، ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من داخل الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.



يقام المهرجان على مدى يوم واحد، ورصدت جوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى، بالإضافة إلى «مجسم رمزي» للفائز الأول، تجسيداً لقيمة التراث الإماراتي وأصالته، وارتباط سباقات الهجن بموروث الآباء والأجداد.

وأكد اتحاد سباقات الهجن في بيان، اليوم، أن تنظيم الحدث يعزز الموروث الرياضي الأصيل، ومكانة سباقات الهجن، باعتبارها من أبرز الرياضات المرتبطة بتاريخ الدولة وثقافتها.



وأوضح أن المهرجان يسهم في نقل هذا الإرث الأصيل إلى الأجيال الجديدة، وترسيخ قيمه ليظل حاضراً في مسيرة الدولة، ومعبراً عن هويتها الوطنية، برعاية ودعم القيادة الرشيدة، للرياضات التراثية، والتي تعد رمزاً للأصالة، وواجهة حضارية، لإبراز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.