سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً ينطلق الجمعة



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل، سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية التي يقيمها النادي في كل عام، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، ومن المنتظر أن يخوض السباق أكثر من 50 محملاً، وتنطلق المحامل من نقطة البداية لمسافة 5 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

ويتابع فريق العمل بالنادي خطة تنظيم السباق وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية والتنظيمية، بما يضمن سلامة النواخذة والبحارة والمحامل والحرص على التزام الجميع بما ورد في اللائحة المنظمة للسباق، والتأكيد على توفير أدوات السلامة والإبحار الآمن، والمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل، والتقيد بها.



ويواصل النادي تنفيذ برنامج السباقات التراثية والتقليدية، والذي يتضمن سباقات فئات البوانبش للمحامل الشراعية ومحامل 22 و43 و60 قدماً، ويشكل سباق الحديريات محطة مهمة في روزنامة سباقات المحامل فئة 22 قدماً، على خارطة هذه الفئة التي يشارك في سباقاتها البحارة الشباب والصغار. وتتسم سباقات المحامل فئة 22 قدماً بالحماسة الكبيرة من قبل البحارة الشباب والصغار الذين يخوضون السباقات بروح تنافسية وحماسة كبيرة من أجل الفوز، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.