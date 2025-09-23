شاهين يتحدى الإسكندرية على كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي



يشهد ملعب ذا سيفنز دبي، غداً الأربعاء، النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي، والتي تجمع بين فريقي شاهين والإسكندرية، وذلك بعد الاتفاقية التي وقعت بين الاتحادين الإماراتي والمصري للعبة بالإسكندرية، على هامش البطولة العربية التي استضافها الاتحاد المصري، ويتضمن الاتفاق إقامة النسخة الثانية من السوبر أيضاً في مصر.

ووصل فريق الإسكندرية بطل الدوري المصري إلى دبي، وبدأ التدريبات استعداداً للحدث، ويترأس البعثة محمد نصر، عضو مجلس الاتحاد المصري للرجبي، فيما أنهى فريق شاهين تحضيراته للسوبر من خلال التدريبات اليومية واللعب عدد من المباريات، آخرها أمام فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز.



واختار الجهاز الفني لفريق شاهين، برئاسة خلدون مليح ويوسف شاكر، 23 لاعباً لخوض السوبر، وتضم القائمة عناصر شابة جديدة من برنامج مسار تطوير اللاعب الإماراتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنهم خليفة الفلاسي، خليفة المرزوقي، عبد الله تيمور وسلطان أهلي. وعاد للقائمة محمد المرر، بعد الشفاء من الإصابة، وانضم للفريق أيضاً، محمد علي، ساكي، وسعيد المهيري، كابتن الفريق بعد عودة المنتخب من المشاركة في بطولة آسيا في الصين.



من جهته، رحب محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، ببعثة فريق الإسكندرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن السوبر يعزز العلاقات القوية بين الاتحادين، وقال: «دفعنا بفريق شاهين التابع للاتحاد، ويضم عناصره من اللاعبين المواطنين، ويمثل مشروعاً يسهم في دعم منتخباتنا باللاعبين المواطنين، ونحرص على الدفع به في كل البطولات، والتالي الاستفادة الفنية حاضرة في السوبر.



وأضاف: «استراتيجية اتحاد الرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم تؤكد توقيع الاتفاقيات مع الاتحادات لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتطوير اللعبة، والمساهمة في نشرها، وكانت الاتفاقية مع الجانب المصري ضمن عدة اتفاقيات تم توقيعها في الفترة الماضية، ولها أهداف متعددة لخدمة اللعبة وتطويرها بجانب المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية من إقامة مثل هذه المباريات، والكل سيكون فائزاً في السوبر، ولا يوجد أي خاسر، لأن المكاسب متعددة للجانبين».