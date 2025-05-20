خورفكان يتوج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة



توج نادي خورفكان للمعاقين بكأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة، بعد تصدره الترتيب العام في نهائيات البطولة التي تم تنظيمها أمس في نادي دبي لأصحاب الهمم. وشارك في البطولة 33 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 أندية على مستوى الدولة، وذلك في ختام منافسات الموسم الرياضي 2024 - 2025.



وشهدت البطولة مشاركة أندية دبي لأصحاب الهمم، وأبوظبي، والعين، وعجمان، وخورفكان، والثقة، وجاءت نتائجها بتصدر نادي خورفكان، الذي شارك بـ12 لاعباً ولاعبة، الترتيب العام، تلاه نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، ثم نادي عجمان في المركز الثالث.



وقام جمعة النعيمي، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، بتسليم كأس البطولة إلى أبطال نادي خورفكان، بحضور عبد الله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي.