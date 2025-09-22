العين للشطرنج ينظم فعالية مجتمعية بالتعاون مع النادي السوداني



نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع النادي الاجتماعي السوداني فعالية مجتمعية نوعية بمدينة العين، امتدت على مدار يومين، وسط حضور مميز من أبناء الجالية السودانية ومشاركة عدد من محبي الشطرنج من مختلف الأعمار.



شهد اليوم الأول من الفعالية، الذي أقيم السبت الماضي، في مقر النادي السوداني، محاضرة تعريفية شاملة حول لعبة الشطرنج، قدمها نخبة من المختصين في نادي العين، وتناولت المحاضرة عدة محاور رئيسية شملت قواعد اللعبة وفوائدها الذهنية، استعرضتها زينب درويش المعمري، المنسقة الفنية بالنادي، مشيرة إلى دور النادي في رعاية وتطوير المواهب واستعرض المدرب الدولي الكابتن مارك ياسر الجوانب الفنية والخططية، من خلال نماذج تحليلية وتطبيقات تعليمية وقدم الحكم الدولي الأستاذ أحمد النعيمي شرحاً مفصلاً عن قوانين التحكيم وضوابط البطولات، وأسس التحكيم والأنظمة المعتمدة دولياً.



أما اليوم الثاني، فشهد تنظيم بطولة شطرنج مجتمعية مفتوحة بمشاركة واسعة من أبناء الجالية السودانية، وسط أجواء تنافسية وتنظيم احترافي. وتمكن اللاعب محمد عامر من حصد المركز الأول بعد سلسلة من المباريات القوية، وسط إشادة بالمستوى الفني العام وروح المشاركة الإيجابية.



وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات نادي العين الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز حضوره المجتمعي، بما يسهم في دعم المهارات الذهنية والتربوية لدى الناشئة، وترسيخ موقع الشطرنج كأداة تعليمية وفكرية ضمن النسيج الثقافي المحلي.