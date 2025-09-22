نجيب ساويرس: دور متميز لـ«دبي لأصحاب الهمم» بالاندماج الكامل في المجتمع

البيان

أشاد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في التمكين وجهوده لتهيئة أصحاب الهمم بالاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.



جاء ذلك خلال زيارته النادي والتي اطلع فيها من ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي، بحضور حسن المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ولانا ساويرس، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة، على مرافق «دبي لأصحاب الهمم» ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والمجتمعية، وبحث المشاريع المشتركة التي تخدم هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع، خاصة أن النادي يسعى لتوفير كل الإمكانات لأعضائه باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم لتحقيق طموحاتهم على جميع الصعد.



وشهد جانباً من تدريبات فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة وفيلماً توثيقياً عن إنجازات النادي المختلفة وأبرز البطولات التي استضافها والنجاحات التي حققتها بطولات فزاع والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، كما زار مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية الذي ظل يحقق مكاسب عدة لأصحاب الهمم.



وأشار ثاني جمعة بالرقاد إلى أن استراتيجية النادي تهدف إلى تعزيز دوره الريادي والعمل على تحقيق هدفه بأن يكون الأول عالمياً. وقال: يحرص«دبي لأصحاب الهمم على تعزيز مستوى الأداء الرياضي وزيادة المشاركة المجتمعية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتوفير مرافق تدريب متطورة وصولاً إلى الغايات المبتغاة.



من ناحيته وصف ماجد العصيمي الزيارة بالمثمرة مبيناً أن «دبي لأصحاب الهمم» يعد أحد الصروح الرائدة في تمكين أصحاب الهمم للقيام بدورهم التنموي في المجتمع ورفع كفاءاتهم في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأشار العصيمي إلى أن النادي يعمل على تقديم برامج رياضية ومبادرات مجتمعية متكاملة تعزز مشاركاته في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

صور الزيارة من المصدر