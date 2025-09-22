شرطة دبي تُنظم ورشة عمل «ضباط الارتباط الأمني للبعثات الرياضية»



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ورشة عمل «ضباط الارتباط الأمني للبعثات الرياضية»، الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، بما يخدم الجوانب التنظيمية والأمنية لتأمين الفرق والبعثات الدولية. وشهد الورشة التي تم تنظميها في نادي ضباط شرطة دبي، العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون الطوارئ العميد هشام ناصر السويدي، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد حمد المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد الدكتور سعود الجنيبي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ قانون أمن المنشآت الرياضية، ومراقبي الشرطة في الأندية الرياضية، وممثلين عن اتحاد الإمارات لكرة القدم، وممثلين عن رابطة المُحترفين الإماراتيين، وممثلين عن الأندية الرياضية.



ناقش المشاركون في الورشة 3 محاور رئيسية، أولها «تحديات البعثات الإماراتية الرياضية في المحافل الدولية»، وثانيها «مهام ومسؤوليات ضابط الارتباط الدولي للفعاليات الرياضية ضمن اللوائح والقوانين التنظيمية»، وثالثها «أهمية تواجد ضباط الارتباط في البعثات الدولية».



وخلال الورش، رحب العميد مصبح الغفلي، بالحضور، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تحقيق الاستباقية في تأمين البعثات المُشاركة في الفعاليات الرياضية، واعتماد سياسة تُنظم مسؤوليات ضُباط الارتباط الدوليين، ورفع مستوى الجاهزية قبل وأثناء وبعد الفعاليات الرياضية.



وأشار إلى أن الورشة تُركز على المواضيع ذات الأهمية البالغة في تأمين الفرق والبعثات الدولية والتنسيق بين الجهات الأمنية في مختلف المحافل الدولية، لتعزيز مستوى الأمن والأمان، وتسهيل التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يخدم الجوانب التنظيمية والأمنية لتأمين الفرق والبعثات الدولية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الورشة مصدر إلهام في تبادل خبرات مثمرة لجميع المشاركين.