القارب «هياف» بطلاً للجولة الثانية للشواحيف برأس الخيمة



تُوّج القارب «هياف» بقيادة النوخذة الشاب محمد سهيل ومشاركة أحمد خميس، بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية برأس الخيمة، ليحقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته، ويؤكد أن روح البحر الإماراتي ما زالت تنبض في جيل جديد من النواخذة. أقيم السباق وسط حضور جماهيري كبير، بتنظيم مشترك من نادي الشارقة الدولي ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبرعاية استراتيجية من مجموعة ماج القابضة.



وعلى مدار 10 دورات مثيرة، قدّم هياف أداءً بطولياً أنهاه في المركز الأول بزمن قدره 32 دقيقة، متقدماً على القارب المشخص 20 الذي حل ثانياً بعد عطل طارئ في الدورة الأخيرة، في حين جاء القارب رهيب 11 الكويتي في المركز الثالث، ليؤكد الحضور الخليجي الأصيل في هذا الحدث التراثي.



من جهتها، أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الفني العالي، مؤكدة أن البطولة تمثل منصة للحفاظ على تراث الأجداد ونقله للأجيال القادمة، وأن هذه المنافسات تجسد قيم الشجاعة وروح البحر التي تربى عليها أبناء الإمارات.

وعبّر النوخذة محمد سهيل عن فرحته قائلاً: فوزنا هو أكثر من لقب رياضي، هو رسالة وفاء لآبائنا وأجدادنا الذين علّمونا حب البحر وعزيمته، نشكر اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وماج القابضة على دعمهم الكبير، الذي يجعلنا نستمر في إحياء هذه الرياضة والمحافظة على هويتها التراثية، هذا الإنجاز يرسّخ مكانة بطولة الإمارات للشواحيف كونها جسراً يربط الماضي بالمستقبل، ويحفّز الشباب على حمل راية التراث والمضي بها نحو آفاق جديدة.