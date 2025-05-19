سالم عبد الرحمن يحقق الفوز الأول في «الشارقة لأساتذة الشطرنج»



حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفوز الأول له في الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة.

وجاء فوز سالم على حساب البولندي جان مالك على الطاولة الخامسة، فيما واصل الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف المصنف الأول على البطولة، بطل العالم للشطرنج السريع عام 2022 مسلسل التعادلات بعدما تعادل مع الهندي أديتيا ميتال على الطاولة الثانية عشرة، وامتد التعادل للطاولة الأولى، حيث تعادل الهولندي أنيش جيري المصنف الثاني في البطولة مع الهندي كارثيك فينكاتارامان.

وتصدر 3 لاعبين قمة الترتيب بعد الجولة الثانية برصيد نقطتين بعدما حصدوا العلامة الكاملة في أول جولتين، وهم الصيني داي تشانجرين، والصربي ألكسندر إندجيتش، والهندي فيساخ، فيما تساوى 27 لاعباً برصيد 1.5 نقطة.

كان عمران عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قد افتتح الجولة الثانية على الطاولة الأولى للبطولتين الأولى والثانية في حضور عبد الله حميد المزروع، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تميم أحد رعاة البطولة، وفيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام، فيما افتتح الجولة الثانية للبطولة الثالثة تصنيف من 1900 إلى 1400 نقطة، خليفة الخاطري، مدير عام شركة خليفة الخاطري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أحد رعاة البطولة والنادي.

من ناحية أخرى، احتفظ 21 لاعباً بالصدارة في البطولة الثانية تحت 2500 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، فيما تساوى 27 لاعباً برصيد 1.5 نقطة.

وأعرب عبد الله حميد المزروع، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تميم، عن سعادته بالتواجد داخل أكبر أندية العالم في الشطرنج وحضور جانب من منافسات البطولة، وقال: «رعاية البطولات وما ينظمه النادي من أنشطة وبطولات واجب وطني لدعم الرياضة بشكل عام ورياضة الشطرنج بشكل خاص، كما أن هذا الدعم سيعود بالنفع على اللاعبين واللاعبات من خلال زيادة احتكاكهم وخبراتهم وسيكون المستفيد الأول منتخباتنا الوطنية».

وأضاف: «نحن مستمرون في دعمنا ورعايتنا لهذه البطولة، والتي تجمع لاعبين من مختلف دول العالم وهو ما يمثل دعاية ورواجاً للدولة ولإمارة الشارقة، في ظل هذا التنظيم الراقي والخبرات المتراكمة لكوادرنا الوطنية، والتي تملك من الخبرات الكثير في تنظيم البطولات».

وأكد خليفة الخاطري، مدير عام شركة خليفة الخاطري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن الدعم والرعاية من جانب المؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص للبطولات والرياضة بشكل عام دائماً ما يكون له مردوده الإيجابي على صعيد النتائج ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية ودائماً ما تكون المكاسب مشتركة بين الجانبين، خاصة أن البطولة معروفة لدى الاتحاد الدولي للعبة وفي الأجندة الدولية، وسنواصل دعمنا للنادي والبطولات في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «إن هذا العدد الكبير من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية دليل على حجم وقوة البطولة ونجاحها المسبق، بالإضافة إلى أن البطولة تحولت من بطولة أساتذة إلى 3 بطولات ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين في البطولات الثلاث، ونفخر أن تقام مثل هذه البطولات على أرض الإمارات».