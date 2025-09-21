الرياض جاهزة لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025



50 يوماً فقط متبقية على انطلاق النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة رياضيي 57 دولة يتنافسون في 23 لعبة رياضية، من خلال تظاهرة متعددة الرياضات تحتفي بروح الأخوّة والتلاقي بين شعوب العالم الإسلامي. وتعود الدورة إلى المملكة العربية السعودية بعد عشرين عاماً على النسخة الافتتاحية في مكة المكرمة 2005، في مشهدٍ يجمع بين عمق الذاكرة وبريق الحاضر.



من جانبه، قال الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: بدعم كريم من المسؤولين وبعمل تكاملي مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نرحّب بضيوفنا الرياضيين والجماهير من 57 دولة في بيئة تضمن أعلى المعايير التنظيمية والخدمية، هذه الدورة ليست منافسة فحسب، بل مساحة للالتقاء والإلهام وتبادل الخبرات، ونقطة انطلاق لقصص نجاح جديدة لأبطالنا وبطلاتنا.



عالى جانب آخر، تتكامل البنية التحتية والمنشآت الرياضية في الرياض لاستضافة المنافسات والتدريبات وفعاليات المشجعين، مع خطة تشغيلية تراعي جودة الخدمات، وانسيابية الحركة، وتنوّع التجارب الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يمنح الرياضيين والجماهير تجربة مريحة وآمنة وثرية.