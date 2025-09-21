«الوارية» تتصدر «الحول» في الجولة الثالثة بمهرجان العين للهجن



أحرزت «الوارية»، لمحمد مطر عميرة الشامسي، لقب الشوط الأول في منافسات الحول، بزمن قدره 7:56:76 دقائق، وتصدر «الفاتن»، لصغير عبد الله العامري الشوط الثاني للزمول، مسجلاً 7:54:79 دقائق، ضمن الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن.



وشهد ميدان الروضة بمنطقة العين، اليوم، ختام الجولة، بعد 10 أيام من المنافسات، وتضمنت 10 أشواط لسن الحول والزمول، بمنافسة قوية من المطايا للتأهل إلى النهائيات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وانطلق المهرجان في يوليو الماضي، ويختتم في أكتوبر المقبل بالجولة النهائية، للفوز بالرموز التي خصصتها اللجنة المنظمة، في ختام النسخة الأولى من فعالياته.



وسجلت «حفلة»، لمبارك خليفة الشامسي «أفضل توقيت»، في الشوط الثالث للحول، بزمن قدره 7:54:14 دقائق، بينما فازت «شواهين» لسالم محمد الشرقي العفاري بالشوط الرابع، مسجلة 7:57:01 دقائق، وذهب لقب الشوط الخامس للزمول، إلى «متوج» لسيف الخزع العامري، بزمن قدره 8:04:10 دقائق. وانتزع «فخر»، لمسلم الرملي العامري لقب الشوط السادس، بزمن قدره 7:54:59 دقائق، وفاز «النويعص»، لخميس محمد الظاهري بالشوط السابع، مسجلاً 8:02:08 دقائق.



وحصد «العابر»، لمنصور سيف الخييلي، لقب الشوط الثامن، بزمن قدره 8:00:85 دقائق، وفاز «شعاع» لأحمد سالم الحوتة العامري بالشوط التاسع، محققاً 8:06:98 دقائق، و«اللصيفر»، لسالم سعيد سليم الدرعي بالشوط العاشر، مسجلاً 8:01:49 دقائق.