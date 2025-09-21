«دبي للشطرنج» يدعم لاعبيه المشاركين في البطولة العربية



قرر نادي دبي للشطرنج، تسجيل الثلاثي المكون من الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وأستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، والأستاذة الدولية أحلام راشد، للمشاركة في بطولة العرب المفتوحة المقررة في الكويت، خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل، وفي هذا الإطار، حث خالد بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، اللاعبين على بذل كل الجهد الممكن، والاستفادة من فترات الإعداد والمشاركات طوال فترة الصيف، بهدف ترجمة هذا المجهود إلى نتائج متميزة، والعمل على اكتساب مزيد من الألقاب.



وتطرّق رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، خلال اجتماعه مع اللاعبين، بحضور المدير التنفيذي محمد الحسيني، إلى ملامح برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، والذي تم إعداده مع المدرب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني، كما قدم اللاعبون بعض المقترحات لتطوير برامج التدريب والتخطيط لمرحلة تحقيق الإنجازات والطموحات.



وكان الجهاز الفني للنادي ناقش في اجتماعه السادس في مطلع الشهر الجاري، أجندة الأنشطة والبطولات والفعاليات للربع الأخير من موسم 2025، بما في ذلك المشاركات الخارجية، وتم اعتماد توصية بمشاركة إبراهيم سلطان وأحمد فريد وأحلام راشد في بطولة العرب المفتوحة، وبطولة العرب للسيدات، بالعاصمة الكويتية، بالإضافة إلى اعتماد خريطة الأنشطة الداخلية والخارجية بالنادي، والتجهيز لبطولة عيد الاتحاد في مطلع ديسمبر 2025، والبطولة المفتوحة للناشئين تحت 14 سنة، المقرر أقامتها خلال الإجازة الشتوية من 8 إلى 16 ديسمبر 2025، إضافة إلى بطولات الشطرنج الخاطف في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي يحرص النادي على دورية تنظيمها لأعضائه واللاعبين المقيمين في دبي.



واستعرض الجهاز الفني، برئاسة عثمان موسى، الملامح الرئيسة لبرنامج النشاط والمشاركات الخارجية لموسم 2026، ومحددات اختيار موعد بطولة دبي المفتوحة 2026، واستعادة بطولة دبي الدولية للناشئين على خريطة النشاط العام المقبل، وتم تكليف المدير التنفيذي محمد الحسيني، وعبد الله علي مسؤول اللاعبين بالنادي، بعمل خريطة النشاط لعام 2026، وعدد من الفعاليات الداخلية والخارجية، والأنشطة مع الشركاء في المجتمع بإمارة دبي، والمؤسسات والهيئات العاملة بالإمارة.

وسيتم مناقشة الخطة في اجتماع الجهاز الفني مطلع أكتوبر المقبل، ومن ثم رفعها لمجلس إدارة النادي، لاعتمادها في أقرب اجتماع له. حيث تأتي هذه الخطة امتداداً لجهود النادي في نشر ثقافة الشطرنج، وإبراز دوره كأداة تربوية وثقافية، تسهم في تنمية التفكير التحليلي والإبداعي لدى الناشئة. وقد حرصت تفاصيل البطولات والفعاليات المقبلة، ترجمة وتنفيذ لرؤية النادي في أن يكون منصة شطرنجية مميزة للاعبين المقيمين والهواة، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.