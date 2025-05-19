روضة السركال تشارك في "دولية النرويج" للشطرنج استعداداً للمونديال

تشارك الأستاذة الدولية روضة عيسى السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج في بطولة النرويج الدولية، والتي تنطلق يوم 26 مايو الجاري، بمشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات حول العالم.

وتندرج البطولة ضمن استعدادات البطلة الإماراتية للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالهند في سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأهلها إلى الحدث العالمي الكبير إثر تتويجها بلقب بطولة العرب 2024.

وتقام على هامش البطولة مراسم تكريم للاعبة روضة السركال من اللجنة المنظمة، بمناسبة حصولها على لقب أول أستاذة دولية كبيرة في الإمارات.

وأكدت السركال أن البطولة مهمة في هذا التوقيت استعداداً لكأس العالم، من خلال الاحتكاك مع أفضل اللاعبين حول العالم، والاستفادة من وجود النخبة في الارتقاء بقدراتها، مشيرة إلى رغبتها بإظهار أفضل ما تملك في مونديال الهند، والمنافسة على تحقيق النتائج المميزة.

ولفتت إلى أنها حققت الكثير من الأهداف الإيجابية خلال مشاركتها في بطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات لقطاع الأساتذة في مدينة العين مؤخراً، والتي كانت فرصة جيدة في أول مشاركة لها في حدث قاري حظي بمشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات على مستوى آسيا.