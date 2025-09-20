«زلزال 25» يتوج بلقب سباق «أبو الأبيض» للمحامل فئة 60 بالظفرة



توج المحمل «زلزال 25» بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مسافة 20 ميلاً بحرياً وسط أجواء مميزة وسرعة رياح بلغت 16 عقدة امتدت على مسار السباق وصولاً إلى كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.



وانطلقت المحامل المشاركة عند الساعة 1:44 ظهراً لتقطع المسافة نحو خط النهاية في زمن بلغ 97 دقيقة، حيث أسدل الستار عند الساعة 3:21 عصراً. وجاء فوز «زلزال 25» للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً المحمل «الظفرة 125» للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وحصد المركز الثالث المحمل «حشيم 199» للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي.



وفي ختام السباق، قام كل من خليفة القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، بتتويج الفائزين وأصحاب المراكز الأولى.



وأعرب نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن شكره وتقديره لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الشريك الاستراتيجي للنادي على دعمها المتواصل للأنشطة والبطولات البحرية التراثية والحديثة.

كما وجه الشكر إلى الجهات المشاركة في تنظيم السباق وهي ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة أبوظبي للتراث، المركز الوطني للأرصاد، شبكة أبوظبي للإعلام، جهاز حماية المنشآت، ودلما مارين.