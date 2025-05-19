700 عداء في سباق دبي للجري الثلجي بـ«سكي دبي»

شارك أكثر من 700 عداء من 70 جنسية من جميع قارات العالم تقدمهم 150 إماراتياً من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء في سباق دبي للجري الثلجي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات للعام السادس على التوالي.

وفازت الألمانية بيا هانسكه في سباق السيدات لمسافة 5 كيلومترات، بعدما قدمت أداءً متميزاً، حيث أكملت خمس لفات في سكي دبي بزمن قدره 23 دقيقة و18 ثانية لتحصد المركز الأول، تلتها الرومانية جابريلا فاتو في المركز الثاني بزمن 28:09 دقيقة، وحلت البيلاروسية ناستاسيا أوسيانيكافا في المركز الثالث بزمن 29:45 دقيقة.

وفي فئة الرجال لنفس المسافة، فاز المصري مصطفى عطية بالمركز الأول بعدما أنهى السباق بزمن 20 دقيقة و17 ثانية، تلاه الكولومبي روبين داريو بوريرو كاساس في المركز الثاني بزمن 21:06 دقيقة، وحل مواطنه الكولومبي ييسون لندنو في المركز الثالث بزمن 22:42 دقيقة.

أما في سباق 3 كيلومترات، فقد توجت الإماراتية نورة الخلف بطلة لفئة السيدات بعد إنهائها السباق في زمن رائع قدره 20 دقيقة وثانية واحدة، وتلتها المصرية لينا رضا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 22:38 دقيقة، وحلت الأسترالية جريس جوردون في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 23:08 دقيقة.

بينما حقق المغربي عبدالعالي بوعزاوي الفوز في فئة الرجال بزمن 13:44 دقيقة، تلاه مواطنه المغربي عادل حنفي في المركز الثاني بزمن 14:19 دقيقة، وحل الإماراتي علي محمد علي في المركز الثالث بزمن 14:22 دقيقة.

وفازت الألمانية بيا هانسكه في سباق السيدات لمسافة 5 كيلومترات، بعدما قدمت أداءً متميزاً، حيث أكملت خمس لفات في سكي دبي بزمن قدره 23 دقيقة و18 ثانية لتحصد المركز الأول، تلتها الرومانية جابريلا فاتو في المركز الثاني بزمن 28:09 دقيقة، وحلت البيلاروسية ناستاسيا أوسيانيكافا في المركز الثالث بزمن 29:45 دقيقة.