تشكيل اللجنة الرياضية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بدبي



في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز دورها الاجتماعي والإنساني والثقافي والرياضي، نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي، اجتماعاً موسعاً برئاسة نسرين بن درويش، عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي. بحضور ومشاركة نخبة من أصحاب الإنجازات والخبرات الرياضية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل تشكيل اللجنة الرياضية بالجمعية وتفعيل رسالتها الإنسانية على المستويين المحلي والخارجي.



شهد الاجتماع حضوراً نوعياً من شخصيات بارزة في مجالات متعددة، حيث أكد الجميع استعدادهم الكامل لتقديم خبراتهم وتجاربهم العملية والرياضية لخدمة كبار المواطنين والآباء والأمهات الذين تستهدفهم الجمعية، مؤكدين أن هذه الفئة العمرية تحظى بكل احترام وتقدير، وتستحق المبادرات التي تعكس قيم الوفاء والعطاء.



تم تشكيل اللجنة من الشخصيات التالية: عتيق مبارك رئيس اللجنة الرياضية، زكريا أحمد مشرف اللجنة الثقافية، أحمد حسين البلوشي مشرف نشاطات اللياقة البدنية، وعيد صنقور البدواوي مشرف نشاط الرماية، وأحمد علي السروري مشرف نشاط السباحة، والدكتور وليد عبدالكريم مشرف رفع الأثقال، ومرشد مبارك حسن مشرف بناء الأجسام والصحة، والمدربتان سعاد يوسف وفوزية الحمادي ـ الرياضات النسائية.



وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن اللجنة الرياضية ستعمل وفق خطة سنوية شاملة تتضمن بطولات رياضية، مهرجانات مجتمعية، ورش عمل تثقيفية، ودورات تدريبية متخصصة، إضافة إلى عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية ورياضية داخل الدولة وخارجها. وتهدف هذه البرامج إلى نشر الوعي الصحي، تشجيع الرياضة كأسلوب حياة، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم عليها رسالة الجمعية.