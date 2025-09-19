منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي



يدشن منتخبنا الوطني للرجال والسيدات، غداً السبت، مشواره في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي ستقام بمدينة هانجتشو في الصين على مدار يومين بمشاركة 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، وبعدها المرحلة الثانية من السلسلة والتي ستقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو، يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.



ويلعب منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى مع منتخبات هونج كونج وماليزيا وأوزبكستان، ويخوض أولى مبارياته أمام منتخب ماليزيا تليها مواجهة قوية مع هونج كونج، فيما ستكون المباراة الثالثة في المجموعة أمام أوزبكستان، ويلعب منتخبنا للسيدات في المجموعة الأولى أيضاً مع منتخبات: الصين صاحب الأرض وماليزيا وسيريلانكا، ويخوض أولى مبارياته أمام ماليزيا ثم المباراة الثانية أمام الصين، ويختتم الدور الأول بمواجهة سيريلانكا، على أن تستكمل الأدوار النهائية، الأحد، وتقام جميع المباريات بملعب الرجبي الذي شهد منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2023. يقود الجهاز الفني أبولو بيرليني، مدرب الرجال، ومعه يوسف شاكر، مدرباً مساعداً.



وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة أن الوفد وصل إلى هانجتشو، أمس الخميس، بعد رحلة طويلة، وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين واللاعبات راحة من التدريبات، فيما خاض كلا المنتخبين التدريب الرئيسي والأخير بملعب البطولة، اليوم الجمعة، قبل المنافسات غداً، وكانت هناك جلسة مع اللاعبين واللاعبين والطموحات كبيرة في أن يقدم كلا المنتخبين المستوى المطلوب الذي يليق برجبي الإمارات.



وأضاف أن: «جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قوية والجميع يطمح في الفوز باللقب في المرحلة الأولى واستكمال المشوار في المرحلة الثانية في كولومبو، بحثاً عن التأهل إلى مرحلة التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم للرجبي «HSBC SVNS»، وهو ما يجعل جميع المباريات قوية وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا والجهاز الفني، الذين يملكون خبرة التعامل مع مثل هذه البطولات القارية».