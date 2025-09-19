إنجاز قياسي.. لايلز يعادل بولت بلقب عالمي رابع توالياً في 200 متر







عادل العداء الأمريكي نواه لايلز الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت بفوزه بأربعة ألقاب عالمية توالياً في سباق 200م، وذلك بإحرازه المركز الأول في بطولة العالم في طوكيو، الجمعة.

حقق لايلز زمناً قدره 19.52 ثانية، متقدماً على مواطنه كيني بيدناريك (19.58 ث)، والجامايكي براين ليفيل (19.64 ث).





وفشل البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوغو في الصعود إلى منصة التتويج، مكتفياً بتسجيل 19.65 ثانية، بعدما كان استبعد بسبب بداية خاطئة في نهائي 100 متر.بعد انطلاقة متأخرة، حل لايلز ثالثاً فقط في منتصف السباق خلف ليفيل، الذي قدّم أداء رائعاً في الأمتار الـ100 الأولى، ومواطنه بيدناريك.



بعد تتويجه في الدوحة 2019، ويوجين 2022، وبودابست 2023، والآن طوكيو، يرسخ لايلز تفوقه في هذه المسافة، بعدما اكتفى بالميدالية البرونزية الأولمبية في باريس عن السباق المفضل لديه بسبب إصابته بفيروس كورونا.