الاتحاد الدولي للرجبي يعتمد التدريب الطبي في الإمارات



اختتمت أعمال المؤتمر الطبي للاتحاد الدولي للرجبي لرفاهية اللاعبين، والذي أقيم بفندق راديسون بلو داماك هيلز في دبي، على هامش الأسبوع التأهيلي للتدريب والتطوير للكوادر الطبية على المستوى الإقليمي.

وحضر المؤتمر الدكتور أيمن النعيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، رئيس اللجنة الطبية للاتحاد، وحازم حسن، المدير الإداري، وممثلو اللجنة الطبية للاتحاد، وحضر من الاتحاد الدولي چوك بيجي، مسؤول التدريب والتعليم، رئيس لجنة الامتثال للقوانين والتشريعات بالاتحاد الدولي، وجين تونج، مسؤول التعليم والتطوير الإقليمي، وممثلون من الاتحاد الدولي والآسيوي للجان الطبية.

شهد المؤتمر عرض الخطة الاستراتيجية لتطوير الرجبي على المستوى الدولي، ومسار اعتماد الأطقم الطبية المعتمدة دولياً، ومناقشة الخطة المستقبلية للجنة الطبية للوفد الإماراتي، واعتماد إدراج التدريب الطبي في الإمارات.

وأعرب الدكتور أيمن النعيم عن سعادته بما حققه المؤتمر الطبي من مكاسب كثيرة على كل المستويات، وأبرزها إعادة إدراج التدريب الطبي بالإمارات، وهو ما سعى إليه الاتحاد خلال الفترة الماضية، من أجل رفع كفاءة المحاضرين في الدورات الطبية، وجميع المنتسبين في المجال الطبي.

وأضاف: «إن الطموحات في المرحلة المقبلة اعتماد الإمارات مركزاً طبياً إقليمياً في تأهيل وتطوير الكوادر الطبية على المستوى القاري، ليكون الأول من نوعه في تاريخ اللعبة، مؤكداً أنها خطوة كبيرة للاتحاد في وضع الإمارات في صدارة الدول، التي تؤهل الكوادر الطبية، ولتكون منارة تعليمية طبية على مستوى القارة، مشيراً إلى أن التأهيل الطبي ضروري للغاية في رياضة الرجبي كونه يحتاج إلى كفاءة عالية».