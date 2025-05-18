اللجنة الإماراتية لليوغا تستضيف معسكر حكام ومدربي اليوغاسانا التنافسية



استضافت اللجنة الإماراتية لليوغا، تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وللمرة الثانية، المعسكر التدريبي لحكام ومدربي رياضة اليوغاسانا التنافسية، وذلك بمشاركة متميزة من قادة وممثلي اتحادات اليوغا في العالم العربي، واستمر المعسكر حتى 19 مايو 2025، بإشراف مدربين مختصين من الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا من جمهورية الهند، وبتنظيم احترافي من اللجنة الإماراتية لليوغا برئاسة أحمد إبراهيم مصبح.

شارك في المعسكر ممثلون من سبع جنسيات عربية منها: الإمارات، السعودية، مصر، فلسطين، سوريا، وقطر، إلى جانب مشاركين من 13 جنسية مختلفة مقيمين في دولة الإمارات، من بينهم: الهند، باكستان، فنزويلا، روسيا، إيطاليا، وإيران.

يهدف هذا المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية، وإعداد نخبة من المدربين والحكام لتطوير رياضة اليوغا في الدول العربية، الآسيوية، والأفريقية، خاصة في ظل توسع أنشطة الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغاسانا واحتضانه للجنة الأفروآسيوية لليوغا.

وقد أشاد المشاركون بمدى تطور واهتمام الدول العربية برياضة اليوغا، لا سيما باعتبارها رياضة مجتمعية وصحية وأيضاً تنافسية، كما شكل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي بين القيادات العربية والآسيوية والأفريقية في هذا المجال.

أُقيم حفل الافتتاح في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي التابع لوزارة الرياضة، بحضور عدد من كبار الشخصيات تقدمهم: الشيخة شيخة آل الصباح، رئيسة اللجنة الكويتية لليوغا، والشيخ حسن آل ثاني من دولة قطر وسعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع في الإمارات ونوف المروعي، رئيسة الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغاسانا، وأحمد إبراهيم مصبح، رئيس اللجنة الإماراتية لليوغا، وراميش لوهان، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وأسماء الماجد، عضو الاتحاد، وعدد من رؤساء وممثلي اللجان الوطنية الرسمية لليوغا من مصر وسوريا وفلسطين.

من جهته، أعرب سعيد العاجل عن سعادته بجمع هذا الحدث لقيادات اليوغا في الوطن العربي على أرض الإمارات، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في دعم نشر اليوغا بشكل أوسع، وثمّن هذا التواجد الكبير، مؤكداً حرص الإمارات على تفعيل هذه الرياضة ومواصلة الدعم والاهتمام، ومثمناً التعاون الكبير من جميع القائمين على هذه الرياضة.

كما عبّرت نوف المروعي عن بالغ شكرها وتقديرها لدعم وزارة الرياضة الإماراتية، واتحاد الرياضة للجميع، واللجنة الإماراتية لليوغا، على احتضان هذا الحدث القاري المهم، ومؤكدة حرص دولة الإمارات على احتضان مثل هذه الدورات، والتي تعزز الاهتمام والرعاية وتقديم سبل النجاحات المنشودة عربياً وآسيوياً، وأشارت إلى حرص الاتحاد الآسيوي على نشر اللعبة.

بأجواء الأسرة الواحدة لهذا التجمع الكبير الذي جمع قيادة اللعبة محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً والمهتمين بها من الأجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية وممارسيها حرص اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ولجنة اليوغا على تكريم جميع المشاركين من الحكام والمدربين بهذه الدورة، والمساهمين بالنجاحات التي شهدتها بتقديم الشهادات التقديرية للجميع، والتي عززتها إشادة الجميع بهذا الحدث الذي احتضنته دولة الإمارات وفي دبي على مدار الأيام الثلاثة.