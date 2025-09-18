«سيوف» تكسب ناموس أول أشواط الثنايا بمهرجان العين لسباقات الهجن



انتزعت البكرة «سيوف» لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي ناموس أول أشواط سن الثنايا في منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين 2025 لسباقات الهجن، الذي تتواصل فعالياته بميدان الروضة بمدينة العين، ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.



وأقيمت، الخميس، منافسات سن الثنايا على مدار 10 أشواط لمسافة 5 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخطفت «سيوف» لقب أول أشواط الثنايا بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:54:78 دقائق. وفي الشوط الثاني فاز «الشميطي» لسالم عويضة بن سهيل الخييلي بعدما سجل أفضل توقيت بزمن قدره 7:51:09 دقائق. أما الشوط الثالث فقد انتزعت «حضور» لعبيد أحمد بن حمد الظاهري المركز الأول بعد أن قطعت المسافة في 8:03:04 دقائق.



وفي الشوط الرابع فازت «الذيبة» لسليم حمد بالسالومي الدرعي بالمركز الأول بزمن 8:04:29 دقائق. أما في الشوط الخامس فقد كسب «كفو» لمبارك عوض بالكيله العامري الناموس بزمن 7:53:02 دقائق. وفي الشوط السادس فاز «خيال» لسعيد شطيط سعيد محمد الكتبي بالمركز الأول بزمن 8:01:93 دقائق، تلاه في الشوط السابع، حيث خطفت «نوارا» لكردوس محمد سالم العامري الصدارة بزمن 8:00:53 دقائق. أما في الشوط الثامن فقد تمكن «كفو» لسلطان ناصر القصيلي المنصوري من الفوز بالمركز الأول بزمن 8:00:00 دقائق. وفي الشوط التاسع انتزعت «حفلة» لسعيد خلفان حمد الحافري الصدارة بزمن 7:57:23 دقائق، ليأتي الختام في الشوط العاشر مع «محدث» لسعيد خلفان حمد الحافري، والذي كسب المركز الأول بزمن 7:58:89 دقائق.