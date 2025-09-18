«يد الشارقة» يعسكر في القاهرة استعداداً للمونديال



غادرت بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، مساء الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للأندية لرجال كرة اليد الـ21 «سوبر غلوب» 2025 والمقررة في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 أندية عالمية من أبطال القارات.

ويترأس بعثة الشارقة، محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وتضم البعثة قائمة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وفريقاً إعلامياً وخدمات مساندة.



ويذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وجود فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية في المونديال، بالمجموعة الأولى، بجوار ماغديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي، حيث يفتتح الملك الشرقاوي مبارياته في الدور التمهيدي بمواجهة الفريق الأمريكي، بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، الجمعة 26 سبتمبر، ثم يلتقي ببطل أوروبا ماغديبورج، الأحد 28 سبتمبر.

وضمت المجموعة الثانية أندية: الأهلي المصري، وفيزبريم المجري، وجامعة سيدني الأسترالي، وضمت الثالثة أندية: الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.



وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي، وتخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.