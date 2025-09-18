دبي تحتضن «سباق الموسيقى» العالمي للمرة الثانية



تستضيف دبي واحدة من أشهر الفعاليات المتميزة على مستوى العالم، وهي فعالية «سباق الموسيقى» الذي سيقام في مضمار «ميدان» العالمي، 15 نوفمبر المقبل. تجمع هذه الفعالية بين الموسيقى والترفيه واللياقة البدنية، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة وبطولة العالم للترايثلون دبي T100، وبدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



وتمزج هذه التجربة الفريدة للسباق بين اللياقة البدنية، والموسيقى وأجواء المهرجانات الاحتفالية؛ إذ يتضمن الجري لمسار طوله 5 كيلومترات تحيط به مكبرات صوت تنطلق منها أنغام أغانٍ مختارة بعناية لتخلق أجواء حيوية من بداية السباق وحتى نهايته.

يمكن للمشاركين المهتمين التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني لـ«السباق الموسيقي للجري».



يذكر أن السباق الموسيقي للجري يقام ضمن سلسلة دولية انطلقت في 2014 في كوالالمبور، ماليزيا، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وشارك فيه أكثر من 300000 عداء في 35 فعالية في 13 دولة.