«المظلات» يحرز فضية مونديال التزحلق على الماء



تألق منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات، التي اختتمت منافساتها، أمس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين أشهر 7 فرق عالمية هي: الإمارات وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا.



وأنهى منتخبنا مشاركته في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 2085.037 نقطة، في مسابقة التزحلق على الماء، بعد المنتخب الفرنسي صاحب ذهبية البطولة، فيما حصل المنتخب الأمريكي على المركز الثالث، وعلى صعيد منافسات الفردي حققت لاعبة منتخبنا، كاميللا ميهاند، الميدالية البرونزية في مسابقة دقة الهدف.



وأعرب نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سجل إنجارات الرياضات الجوية في الإمارات، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه المستمر للرياضات الجوية.



من جهته أشاد يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس الاتحاد الآسيوي، بما حققه منتخبنا في بطولة العالم، مشيراً إلى أن هذه النتائج المتلاحقة تعكس الاهتمام، الذي توليه وزارة الرياضة للعبة ولرياضة المظلات، ويثبت أن الاتحاد يسير على النهج الصحيح، الذي يترجم تطلعات مسؤولينا ورياضيينا.