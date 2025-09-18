وزارة الرياضة تعيد تشكيل مجلس إدارة اتحاد المبارزة



اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة للدورة الانتخابية 2024 - 2028 ، برئاسة سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.



وضم المجلس في عضويته كلاً من حمد محمد عبيد الله، ومحمد غانم المنصوري، وعبدالرحمن راشد بن طليعة، وموسى حسن البلوشي، وعلي خليفة الكندي، ولطيفة سالم الحوسني.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن شكره وامتنانه لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على تجديد الثقة بالمجلس، مؤكداً أن هذه الثقة تشكل دافعاً قوياً لمواصلة تنفيذ رؤية الاتحاد وتعزيز مكانة رياضة المبارزة في الدولة.



كما توجه سعادته بالشكر إلى سعادة غانم الهاجري وكيل الوزارة على دعمه المتواصل للاتحاد، وإلى سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، على جهوده المستمرة في دعم وتطوير الرياضة الإماراتية.



وأشاد بجهود مجلس الإدارة السابق لنشر رياضة المبارزة ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً أن المجلس الجديد سيواصل العمل على تطوير اللعبة وتعزيز مستوى المنافسة وصقل المواهب الواعدة.