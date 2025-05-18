البلياردو والسنوكر الإماراتي.. 3 عقود من التميز قارّياً وعالمياً

شهدت رياضتا البلياردو والسنوكر في دولة الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية، تحولاً نوعيا انتقلتا خلاله من أنشطة ترفيهية إلى رياضات تنافسية معترف بها إقليمياً ودولياً، وذلك بدعم من رؤية إستراتيجية وجهود مؤسسية ممنهجة قادها اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو.

وتعود البداية الرسمية لهاتين الرياضتين إلى عام 1988 مع تأسيس جمعية الإمارات للبلياردو والسنوكر، التي حصلت بعد ذلك على الاعتراف الرسمي كاتحاد وطني.

وانضمت الإمارات في عام 1990 إلى الاتحاد الآسيوي لرياضات البلياردو، ثم إلى الاتحاد الدولي في العام التالي، لتبدأ رحلتها الدولية، وتلتها عضويات فاعلة في اللجنة التنظيمية الخليجية عام 1992، والاتحاد العربي عام 2000، واتحاد غرب آسيا عام 2010.

وتعد بطولة "دبي كلاسيك للسنوكر"، التي نظّمت بين عامي 1989 و1994، أول بطولة تصنيفية عالمية تُقام في الشرق الأوسط، وتبرز أهميتها بأنها وضعت الإمارات على خارطة تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.

ومنذ بداية الألفية الجديدة، حقق لاعبو الإمارات عشرات الميداليات في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية، مع حضور مشرّف في المحافل العالمية، من أبرزها استضافة سلسلة بطولات Q Tour للشرق الأوسط عام 2024، ضمن التصفيات الرسمية للبطولات العالمية.

ويواصل اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنفيذ خطة تطوير شاملة، تركز على توسيع قاعدة الممارسين، لا سيما بين الناشئين، من خلال شراكات مع الأكاديميات الرياضية وبرامج مدرسية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وتوقيع اتفاقيات تعاون لنقل الخبرات وصقل المهارات.

ويُعد سلطان الجوكر، من الشخصيات البارزة التي تركت بصمة إدارية مؤثرة في مسيرة اللعبة، إذ ارتبط بالرياضة لأكثر من ثلاثة عقود وشغل منصب الأمين العام للاتحاد لمدة 12 عاماً، فيما يُعد اللاعب محمد شهاب، من أبرز نجوم السنوكر الإماراتي، حيث توّج بالعديد من الألقاب الخليجية والعربية والآسيوية، وحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للأساتذة 2023 في الدوحة.

وأحرز شهاب خلال مشاركته الأخيرة في بطولة غرب آسيا، 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية)، ليرفع رصيده في البطولة إلى 7 ميداليات فردية، و10 ميداليات ذهبية عبر جميع مشاركاته، فيما بلغ مجموع ميدالياته في البطولات المختلفة 122 ميدالية، منها 72 ذهبية.

وأعرب شهاب عن تطلعه لتحقيق إنجاز جديد في دورة الألعاب العالمية التي ستُقام في الصين أغسطس 2025.

وأكد عبد المنعم الختال، نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، رئيس اتحاد غرب آسيا، أن رياضتي البلياردو والسنوكر شهدتا تطوراً كبيراً على مستوى المنطقة، مشيداً بثبات أداء لاعبي الإمارات وتقدمهم اللافت في المنافسات المختلفة، ومنها بطولة غرب آسيا الأخيرة في البحرين، التي اعتبرها محطة جديدة في مسيرة الإنجازات.

وأشار الختال إلى مبادرات جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، من أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية لتوزيع طاولات لعب على المدارس بشكل تبادلي بدءاً من العام الدراسي المقبل، إلى جانب جهود لإدراج اللعبة ضمن أنشطة عدد من الأندية الرياضية، بدعم فني ولوجستي من الاتحاد.

من جانبه، أشاد محمد عبد الله، مشرف منتخب الإمارات للسنوكر ورئيس لجنة المسابقات، بالنتائج الأخيرة التي حققها المنتخب في بطولة غرب آسيا، والتي حصد فيها ثلاث ميداليات في ثلاث مسابقات مختلفة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح الاتحاد في ترسيخ حضور الإمارات على الساحة القارية والدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على نقل الخبرات إلى الجيل الجديد من اللاعبين، من خلال مشاركتهم في البطولات والتجمعات التدريبية، لضمان استمرارية التألق الإماراتي في المحافل المختلفة.