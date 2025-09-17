نادي الثقة ينظم يوماً رياضياً مجتمعياً



نظم نادي الثقة يوماً رياضياً مجتمعياً شهد مشاركة واسعة من طلبة الجامعة القاسمية والجامعة الأمريكية في الشارقة إلى جانب أعضاء ومنتسبي النادي.

وتضمن اليوم الرياضي عدداً من الألعاب التنافسية والحماسية التي جمعت بين الطلبة وأبناء النادي، منها: كرة السلة، كرة القدم، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البوتشي والبوتشيا، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والروح الرياضية العالية.



وقد أشاد المشاركون بنجاح الفعالية، مؤكدين أهمية تكرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز روح الدمج المجتمعي، وتؤكد مكانة الرياضة كونها جسراً للتواصل وبناء العلاقات.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي: «يأتي تنظيم اليوم الرياضي المجتمعي في إطار حرص النادي على مد جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، وترسيخ قيم الدمج والشمولية من خلال الرياضة. إننا نؤمن بأن هذه المبادرات تسهم في تمكين أبنائنا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتغرس في نفوس الطلبة المشاركين معاني العطاء والمسؤولية المجتمعية».



ومن جانبه قال محمد عبدالله القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي: «سعدنا بمشاركة طلاب الجامعات في هذا الحدث الذي عكس أروع صور التلاحم والتعاون، ونشكر كل من أسهم في إنجاح الفعالية التي نطمح إلى أن تكون بداية لمزيد من البرامج والأنشطة المشتركة».

حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وجمهور كبير من الطلبة والمشاركين الذين عبروا عن إعجابهم بروح الفريق والتنظيم المميز الذي شهده اليوم الرياضي.