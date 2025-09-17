«برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» يواصل شراكاته مع الشركات المحلية والعالمية



أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن توقيع مذكرة تفاهم بين «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» وشركة إكسولا (Xsolla) العالمية العملاقة المتخصصة في برمجيات التكنولوجيا المالية للألعاب الإلكترونية، بهدف تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات ومبادرات ومشاريع نوعية مشتركة خلال الفترة المقبلة.



ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة عقب المشاركة الناجحة لبرنامج دبي للألعاب الإلكترونية في معرض «غيمز كوم» الأكبر عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية الذي استضافته مدينة كولن الألمانية، حيث تعرف آلاف الزوار وعشرات الوفود والشركات العالمية من حول العالم على الفرص الواعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية في دبي ودولة الإمارات.



وعزز البرنامج خلال هذا الحدث العالمي تعاونه مع الشركات المتخصصة بهذا القطاع بما في ذلك شركة آيبلوكس (iBLOXX) المتخصصة في مجال التقنيات المالية وألعاب الويب 3 والتي يوجد مقرها في مدينة دبي، وقد نجحت الشركة مؤخراً بالحصول على استثمارات قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لتطوير لعبتها الإلكترونية ستري شوت (Strayshot).



كما أتاحت مشاركة برنامج دبي للألعاب الإلكترونية ضمن جناح دبي في معرض «غيمز كوم» فرصة مهمة لتسليط الضوء على العديد من الشركات والألعاب الإلكترونية، بما في ذلك لعبة (Lost Hellden) من (Artisan Studios) التي سجلت أكثر من 15 ألف إضافة إلى قائمة الرغبات من المستخدمين على منصة (Steam). كما حصد الفيديو الترويجي لها على منصات (IGN) و(PlayStation) و(Nintendo of America) أكثر من 300,000 مشاهدة خلال فترة انعقاد المعرض.



وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، أن هذه الشركات المحلية والعالمية تمثل دلالة واضحة على الفرص الاستثمارية المتنوعة والمنظومة الحيوية الداعمة والمزايا التنافسية والنوعية التي توفرها دبي لمواهب وشركات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية من المنطقة ومختلف أنحاء العالم من خلال برنامج دبي للألعاب الإلكترونية.



الجدير بالذكر أن «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في نوفمبر 2023، يهدف لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.