إثارة في منافسات الهجن بمهرجان العين



تواصلت، صباح اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، بميدان الروضة والتي خصصت لفئة الإيذاع ومسافة 4 كيلو مترات، حيث شهدت الأشواط الـ 12 إثارة وقوة بين الشعارات المشاركة، وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الملاك بألقاب الأشواط.



في الشوط الأول خطفت «تكبير» لصالح حمد محمد سالم بن جهويل الصدارة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 6:04:67 دقائق، فيما انتزعت «عناد» الناموس في الشوط الثاني لسيف خلفان بن غثيب الهاجري بزمن 6:03:78 دقائق.



وفي الشوط الثالث توج «شبيه» بالناموس لمبارك سالم بن سهيل الشرقي العامري بتوقيت 6:07:92 دقائق، بينما أهدى «رماح» مالكه خليفة راشد بن سيف الشامسي العليلي صدارة الشوط الرابع بزمن 6:09:27 دقائق.

أما الشوط الخامس فقد شهد بروز «شاهين» لحمد محمد علي بن عويمر الدرعي الذي خطف الناموس بأفضل توقيت في صباحية اليوم 6:03:13 دقائق.



وفي الشوط السادس تمكنت «الناويه» لحمد ناصر بن منصور الدرعي من الفوز بزمن 6:04:55 دقائق، بينما خطفت «ميعاد» لسهيل عبيد بن نخرات العامري لقب الشوط السابع بتوقيت 6:08:55 دقائق، وانتزعت «مجد» لراشد سالم عبيد بن هياي المنصوري صدارة الشوط الثامن بزمن 6:03:85 دقائق.



الشوط التاسع كان من نصيب «شموخ» لخلفان مبارك بن خلفان الدر الشامسي بعدما أنهت المسافة في 6:09:10 دقائق، في حين توجت «شاهين» لسيف مصبح بن كاسب المسافري بلقب الشوط العاشر بزمن 6:04:28 دقائق.



أما الشوط الحادي عشر فذهبت صدارته إلى «شواهين» لبدر حمد بن سلطان الزرعي بتوقيت 6:11:30 دقائق، قبل أن تختتم «جزيل» لنايف محمد بن روية الخييلي المنافسات بخطف ناموس الشوط الثاني عشر في 6:05:58 دقائق.