منتخب الرجبي يشارك في «سباعيات آسيا» بالصين



تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات للرجبي متجهة إلى الصين فجر الخميس، للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، والمقررة في مدينة هانغتشو يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً للرجال، ومثلهم للسيدات، وتليها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي ستقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.



ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، ويضم الوفد الجهازين الفني والإداري، بقيادة أبولو بيرليني مدرباً للرجال، ومعه يوسف شاكر مدرباً مساعداً، وفيلادلفيا أورلاندو مدربة للسيدات، ومعها بينجي جون مدرباً مساعداً، بالإضافة إلى 13 لاعباً لمنتخب الرجال، و13 لاعبة لمنتخب السيدات.



وكان الجهاز الفني قد وضع اللمسات الأخيرة على إعداد المنتخبين من خلال التدريبات التي أقيمت على ملاعب ذا سيفنز دبي، وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد اللاعبين سلطان أهلي ونيكو فولافولا، بسبب الإصابة، وتم استدعاء لاعبين آخرين لتعويض غيابهما.



وأكد محمد سلطان الزعابي، أن كلا المنتخبين تم تجهيزه للمشاركة في البطولتين، وقال: «دائماً ما تكون المشاركة في البطولات من أجل المنافسة على المراكز الأولى، وندرك أن البطولة قوية وتضم منتخبات كبيرة في اللعبة، ولكن أيضاً منتخبات الإمارات تقدمت كثيراً، وبات لها ثقل على المستوى القاري، وتصنيف متقدم دولياً ونطمح إلى أن نحقق أهدافنا من المشاركة في تلك السلسلة».



وأضاف: «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تابع كافة تفاصيل الإعداد وحتى موعد البطولة، وهناك حالة من الرضا على فترة الإعداد على مستوى المنتخبين، واللمسات الأخيرة التي وضعها الجهاز الفني على التشكيلة التي تضم عدداً من اللاعبين الشباب، وهو ما ينطبق أيضاً على منتخب الشابات الذي استعد في معسكر أقيم في مدينة العين مؤخراً، وننتظر من اللاعبين واللاعبات ردة فعل إيجابية في المباريات، وتقديم صورة مميزة عن رجبي الإمارات، والتأهل إلى مرحلة التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم للرجبي، وهي سلسلة سنوية لبطولات الرجبي السباعي، وتضم أفضل المنتخبات للرجال والسيدات، وستقام في مدن دبي، كيب تاون بجنوب أفريقيا، سنغافورة، فانكوفر بكندا، هونغ كونغ، بلد الوليد بإسبانيا، وبوردو بفرنسا».