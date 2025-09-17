17 ألف عداء وعداءة في سباق زايد الخيري وماراثون سور الصين العظيم



اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري وماراثون هوايرو – سور الصين العظيم البرنامج الزمني الكامل للحدث، الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين بمنطقة هوايرو، خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 17 ألفاً و500 عداء وعداءة من دول العالم المختلفة، من بينهم 135 عداء وإدارياً يمثلون بعثة دولة الإمارات، منهم 32 فتاة يجسدن الحضور النوعي للمرأة الإماراتية في هذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير لأول مرة، ومن المنتظر أن تصل البعثة الإماراتية إلى بكين غداً.



ويأتي اعتماد البرنامج الزمني في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق نسخة استثنائية من السباق، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعد إحدى أبرز الفعاليات الإنسانية والرياضية العالمية، التي تجمع بين العمل الخيري والتبادل الثقافي والرياضي، بما يعكس القيم النبيلة لدولة الإمارات ونهجها الإنساني الراسخ.



ويفتتح الحدث فعالياته يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر بانطلاق «البيت الإماراتي»، الذي تنظمه سفارة الدولة بالصين، وسيقام طيلة أيام الحدث في موقع مميز عند مدخل سور الصين العظيم بمنطقة موتيانيو.

ويضم البيت جناحاً ثقافياً، يسلط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وقصة السباق الخيري، إلى جانب التعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والفنون التراثية والمأكولات الشعبية، في تجربة تفاعلية، تهدف إلى تعزيز التبادل الحضاري والتواصل بين الشعوب، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر يومياً.



وتتواصل الفعاليات يوم السبت الموافق 20 سبتمبر، حيث يُقام «سباق العائلة» لمسافة 5 كيلو مترات في منتزه هوايرو جينيو شينغفا للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب السباق الخيري الرئيسي لمسافة 10 كيلو مترات، وسباق الروبوتات المبتكر لمسافة 2.8 كيلومتر، بالإضافة إلى سباق أصحاب الهمم لمسافة مماثلة، وسط مشاركة مجتمعية واسعة وفعاليات متنوعة في «البيت الإماراتي».



أما يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر فسيشهد إقامة سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلو متراً، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلو متراً في منطقة هوايرو، بمشاركة ما يزيد على 15 ألف متسابق من الأعمار والجنسيات المختلفة، ما يجعل من الحدث أحد أكبر الأحداث الرياضية على مستوى الصين خلال العام الجاري.

وتُختتم الفعاليات يوم الاثنين 22 سبتمبر، حيث تتواصل الأنشطة الثقافية والتراثية في «البيت الإماراتي»، الذي يمثل منصة للتعريف بالقيم الإنسانية والثقافية لدولة الإمارات، وتأكيد رسالتها في مد جسور التواصل والمحبة مع شعوب العالم.



وأعلنت اللجنة المنظمة أن مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في السباقات المختلفة يبلغ 240 ألف يوان صيني، كما سيتم تخصيص جزء من رسوم تسجيل المشاركين لصالح الجمعيات الخيرية والمستشفيات المحلية في منطقة هوايرو، خصوصاً تلك العاملة في مجال رعاية مرضى الكلى والأمراض المزمنة، تأكيداً على البُعد الإنساني للسباق.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أن الحدث يشكل نموذجاً ريادياً في الجمع بين الرياضة والعمل الخيري والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن السباق أصبح جسراً للتواصل بين الشعوب، ويحمل رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم.



وقال: «نتوجه بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهذا الحدث العالمي، الذي يحمل اسم القائد المؤسس، ويجسد خيره الممتد عبر القارات منذ انطلاق النسخة الأولى في أبوظبي عام 2001، ثم انتقاله إلى الولايات المتحدة في 2005، وجمهورية مصر العربية في 2014، وتوسعه هذا العام إلى كل من الصين والبرازيل والمجر».



وأعرب عن تقديره للرعاة وشركاء النجاح في وزارة الرياضة، وسفارة الدولة في بكين، والمجالس الرياضية، والاتحادات والأندية، التي شاركت في إعداد العدائين، إلى جانب مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيداً بتضافر الجهود، التي أسهمت في ترسيخ مكانة السباق عالمياً.

من جانبه ثمّن عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات الرياضية الخيرية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سباق زايد الخيري يمثل إحدى المبادرات الإنسانية الرائدة، التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسد قيم الخير والعطاء المتأصلة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن انطلاق موسم سباق زايد الخيري وإقامته لأول مرة في الصين يشكل افتتاحية مميزة للموسم، ما يعكس مكانته منصة عالمية لنشر ثقافة الرياضة والعمل الإنساني، وتعزيز جسور التعاون والتلاقي بين شعوب العالم.



وأكد العواني أن النجاحات المتواصلة التي حققها السباق منذ انطلاقته أسهمت في ترسيخ رسالته النبيلة، وزيادة رقعة انتشاره دولياً، مشيراً إلى أن تنظيم 6 جولات لأول مرة في تاريخه هذا الموسم يشكل إضافة استثنائية، تعزز من قيمة السباق، وتعكس مكانة الإمارات وجهة رائدة في توظيف الرياضة لخدمة القضايا الإنسانية.