5 ميداليات لمنتخب الإمارات للطاولة في البطولة العربية



رفع منتخب الإمارات لكرة الطاولة، رصيده إلى 5 ميداليات ملونة في النسخة الـ 36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، بعد فوزه بميداليتين فضيتين في منافسات الزوجي.



وأحرز الثنائي أحمد سعيد، ويوسف الحواي، فضية فئة الأشبال تحت 15 سنة عقب تأهلهما إلى النهائي وخسارتهما أمام المنتخب السعودي، فيما حصل الثنائي علي الحواي، وحمد الهاشمي، على فضية فئة الناشئين تحت 17 سنة بعد بلوغ المباراة النهائية والخسارة أمام الفريق القطري.



وكان منتخب الإمارات قد أحرز من قبل 3 ميداليات في منافسات الفرق، بفوزه بذهبية تحت 13 سنة، وفضية تحت 17 سنة، وبرونزية تحت 15 سنة.