منتخب الإمارات يهزم منتخب عمان في «آسيوية الكريكيت»



حقق منتخب الإمارات للكريكيت فوزاً مريحاً على شقيقه منتخب عمان بفارق 42 نقطة في مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى لكأس آسيا T20 لعام 2025، على ملعب زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي، أمس الاثنين، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أمم آسيا للكريكيت التي تحتضنها الإمارات حتى يوم 29 الجاري. سجل منتخبنا 172 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لشقيقه العُماني، وقدم لاعبو الإمارات منذ البداية أداءً رائعاً من اللحظة الأولى في المباراة بغية التقدم وحسم المباراة.



سجل قائد منتخب الإمارات محمد وسيم 69 نقطة من 54 كرة، منها ست ضربات حدودية وثلاث ضربات سداسية، سجل أليشان شرفو 51 نقطة من 38 كرة، منها سبع ضربات حدودية وضربة واحدة فوقها، وكان اللاعب جنيد صديق الخيار الأمثل للإمارات، حيث حصل على أربعة ويكيتات، في حين حصل حيدر علي ومحمد جواد الله على ويكيتين.



من جانب آخر، يلتقي منتخب الإمارات غداً الأربعاء، مع منتخب باكستان العتيد في موقعة استثنائية تقام باستاد دبي الدولي، تأتي بعد خسارة باكستان الأحد الماضي أمام الهند، وفوز الإمارات على عمان أمس.