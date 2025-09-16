الكينية كيبييغون تحرز لقباً رابعاً تاريخياً في 1500 متر



أحرزت البطلة الأولمبية والعالمية الكينية فيث كيبييغون لقباً رابعاً تاريخياً في سباق 1500 متر، الثلاثاء، في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.



وسجلت كيبييغون (31 عاماً) التي أضافت ذهبية طوكيو إلى بطولات لندن 2017 ويوجين 2022 وبودابست 2023 وأولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2021 وباريس 2024، زمناً قدره 3:52.15 ثوانٍ، لتحفر اسمها بين أفضل العداءات في تاريخ المسافات المتوسطة، وتقدمت على مواطنتها دوركوس إيووي صاحبة الميدالية الفضية (3:54.92 د) والأسترالية جيسيكا هال التي نالت البرونزية (3:55.16 د).