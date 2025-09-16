تتويج الفائزين بتحدي «محارب الجليد» في سكي دبي



كشفت سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن الفائزين بالنسخة 16 من تحدي محارب الجليد، الذي أُقيم البارحة. وجمع مسار العوائق الأروع في دبي 560 رياضياً، بين 15 و60 عاماً من 69 جنسية، من بينهم 194 إماراتياً، من مختلف مستويات الخبرة واللياقة، حيث انطلقوا في اختبار من 28 عائقاً، وسط درجات حرارة تحت الصفر، لاختبار حدودهم العقلية والبدنية.



الفائزون في فئة النخبة، تصدر هالفارد بورشيم قائمة الأبطال، أما في فئة النخبة للسيدات، فقد تصدّرت ميخالا رادومسكا السباق، وفي فئة الأفراد، حلّ في المركز الأول العام كل من تيو زامبا وهيلدا ألين لفئتي الرجال والنساء على التوالي. وجاء الفائز في فئة الفرق، من نصيب فريق كارفور إم أو إي.



يذكر أن الإقبال تنامى على تحدي محارب الجليد منذ إطلاقه في عام 2010، حيث بات إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق الحماس، ويستقطب نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة. وفي إطار الشراكة المستمرة بين سكي دبي ومجلس دبي الرياضي، يتعاون الطرفان بانتظام لتقديم فعاليات ممتعة وفريدة، انطلاقاً من التزامهما المشترك بدعم رفاهية المجتمع، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، وجعل رياضات الثلج متاحة للجميع.