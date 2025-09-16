السويدي نورين يحصد ثالث «بطولات النخبة» في «السباق إلى دبي» للغولف



فاز السويدي أليكس نورين، بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه»، في نادي وينتوورث بإنجلترا، ليصبح أكثر لاعبي بلاده تحقيقاً للفوز برصيد 12 لقباً في تاريخ جولة «دي بي ورلد» للغولف.

ويعد الحدث ثالث بطولات النخبة في «سلسلة رولكس» ضمن منافسات «السباق إلى دبي» للغولف هذا الموسم، ليحصد جائزة مالية تجاوزت 1.5 مليون دولار أمريكي.



وجاء فوز نورين بعد اللجوء إلى حفرة فاصلة، إثر تعادله مع الفرنسي أدريان سادييه برصيد 19 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسة للبطولة، وتفوق بتحقيق 4 ضربات مقابل 5 للفرنسي في الحفرة الفاصلة.



وكسب نورين 1335 نقطة بعد فوزه بهذا اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2017، ليتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 2302 نقطة.

بدوره أحيا اللاعب الإماراتي أدريان أوتايجي آماله في التأهل إلى «التصفيات الختامية» هذا الموسم، عقب إنهاء البطولة في المركز الـ13 برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 113 نقطة، جعلته يتقدم 25 خطوة ويحتل المركز 113 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» بإجمالي 387 نقطة.



ويأمل أوتايجي حصد النقاط اللازمة للوجود في البطولتين الختاميتين للموسم، إذ يضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة.

ويتنافس اللاعبون للوجود في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية في دولة الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد بنادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.