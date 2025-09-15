أحمد الخميري بطلاً لـ«شطرنجية العين»



في أجواء من التحدي والإثارة، اختتمت في مدينة العين منافسات بطولة شهر ربيع الأول للشطرنج السريع، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الذين قدّموا مواجهات قوية على الرقعة. وتوّج النجم الصاعد أحمد يونس الخميري بلقب البطولة بعد أن حصد العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط، ليعتلي منصة التتويج بجدارة ويؤكد موهبته الكبيرة. وجاء وائل مجاهد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حلّ محمد سعيد الشامسي ثالثاً بالرصيد نفسه.



وشهد حفل الختام حضور سلطان الظاهري، رئيس مجلس شباب العين – أي سي أم جي، الذي قام بتكريم الفائزين، وأشاد بالمستوى الفني الرفيع للبطولة، مؤكداً أنها تشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة وصناعة جيل جديد من أبطال الشطرنج.



ومن جانبه، قال المستشار يوسف العفريت، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية: «هذه الحصيلة الذهبية تعكس التزام النادي برعاية المواهب وتوفير البيئة المثالية لصناعة الأبطال، ونسعى لمواصلة هذا الزخم في البطولات القادمة».